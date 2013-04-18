Придніпровська залізниця у 2012 році скоротила споживання води на 11%

Придніпровська залізниця у рамках реалізації комплексу заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, зокрема води, в 2012 році скоротила споживання свіжої води на 10,9%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Придніпровської залізниці.

"Зменшення водоспоживання на підприємстві досягнуто завдяки ощадливому водовикористанню і жорсткому обліку спожитого (шляхом встановлення лічильників)", - зазначили в прес-службі.

До того ж у 2012 році також на 0,7% зменшилося взяття поверхневої води з природних водних джерел, на 5,6% - видобуток підземних вод та на 0,3% - скидання стічних вод у водойми.

У прес-службі пояснили, що забезпечення потреб залізниці водою здійснюється за рахунок видобутку води із 122 артезіанських свердловин та 20 водозаборів поверхневих вод. Очищення стічних вод на залізниці забезпечується 4 комплексами очисних споруд і 9 комплексами попереднього очищення стічної води.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.