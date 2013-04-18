Залізниці України в I кварталі скоротили вантажоперевезення на 3,6%

Залізниці України в січні-березні 2013 року скоротили обсяг перевезення вантажів на 3,6% порівняно січнем-березнем 2012 року - до 101,2 млн тонн зі 104,9 млн тонн, зокрема відправка вантажів скоротилася на 1% - до 84,3 млн тонн.

Як повідомляє Державна служба статистики (Держстат) України, на залізничному транспорті в січні-березні 2013 року відправка зерна і продуктів помелу скоротилася на 7,4% - до 5,5 млн тонн, відправка будівельних матеріалів збільшилася на 3,2% - до 8,8 млн тонн, коксу - скоротилася на 0,9% - до 2,8 млн тонн.

Водночас відправка хімічних і мінеральних добрив знизилася на 7,4% - до 1,9 млн тонн, відправка залізної і марганцевої руди збільшилася на 6,6% - до 19 млн тонн. Відправка нафти і нафтопродуктів скоротилася у першому кварталі на 33% - до 1,5 млн тонн, кам'яного вугілля - на 1,4%, до 23,2 млн тонн. Відправка цементу збільшилася на 2,4% - до 900 тис тонн, лісових вантажів - на 12,5% - до 1,1 млн тонн, брухту чорних металів - на 16,2% - до 1,1 млн тонн і чорних металів на 0,4% - до 7,4 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році залізниці України скоротили перевезення вантажів на 2,5% порівняно з 2011 роком - до 457,5 млн тонн. Вантажообіг залізничного транспорту України в 2012 році скоротився на 2,7% - до 237,275 млрд т/км.