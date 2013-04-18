Чергова по переїзду в Полтавській області не допустила зіткнення поїзда з вантажівкою

Чергова по переїзду на залізниці в Полтавській області зуміла запобігти зіткненню поїзда з вантажівкою, яка застрягла на переїзді перегону Свинківка - Вакуленці.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Південної залізниці (ПЗ).

«О 20.35 водій вантажного автомобіля з причепом намагався перетнути залізничний переїзд на 132 км перегону Свинківка - Вакуленці, оскільки рух було дозволено, але через негабаритне провисання платформи автомобіля вантажівка зупинилася біля переїзду і не могла зрушити з місця», - повідомляє прес-служба .

Згідно з повідомленням, чергова переїзду вчасно зреагувала, включивши сигналізацію на світлофорах, чим і запобігла аварії.

За інформацією Південної залізниці, залізничникам довелося затримати один вантажний, два пасажирських і один електропоїзд.

"Затримки в русі склали від 25 до 59 хв. Вантажівка з причепом біля переїзду простояв близько години, поки його не евакуювали", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у січні-лютому 2013 року на залізничних переїздах сталося 12 дорожньо-транспортних пригод, в яких були травмовані 3 людини. У порівнянні з відповідним періодом 2012 року кількість ДТП зменшилася на 7 випадків.

Раніше Одеська залізниця повідомила, що їй вдалося запобігти кілька великих аварій після кількох випадків розкрадання майна залізниць, зокрема, зловмисники зняли накладки і стикові болти з рейок.