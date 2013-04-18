Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" зацікавлена в подальшому розвитку підконтрольної компанії з наземного обслуговування в аеропортах "ІнтерАвіа".

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова наглядової ради авіакомпанії "МАУ" Арон Майберг.

Він повідомив про серйозні довгострокові плани стосовно "ІнтерАвіа", яка раніше називалася "Свісспорт Україна" і за рішенням суду належить "МАУ".

За словами А.Майберга, менеджменту компанії було дано інструкції про проведення найближчим часом презентації бізнес-плану.

"Ми наполягатимемо на тому, щоб компанія розробила довгострокову стратегію розвитку, як мінімум на 3-5 років, і всіляко сприятимемо тому, щоб компанія розвивалася", - сказав голова наглядової ради. При цьому він зазначив, що "МАУ" не планує безпосередньо залучатися до процесу управління цією компанією, тому розглядає можливість найняти досвідчених, незалежних, професійних директорів для управління "ІнтерАвіа". "Це один із можливих сценаріїв розвитку", - сказав А.Майберг.

Водночас президент авіакомпанії "МАУ" Юрій Мірошников зазначив, що "МАУ" робитиме все для того, щоб компанія "ІнтерАвіа" працювала на ринку України, розвивалася й нарощувала свої обсяги, а також надавала послуги високої якості не лише "Міжнародним авіалініям України", але й іншим авіакомпаніям у "Борисполі" та інших аеропортах України.

"Міжнародні авіалінії України» як акціонер компанії "ІнтерАвіа" зацікавлені в її розвитку, а також у збереженні високих стандартів якості, які цій компанії були завжди властиві", - сказав Ю.Мірошников.

Як повідомляв УНІАН, Київський апеляційний господарський суд залишив чинним рішення Господарського суду Києва, що підтвердив законність володіння найбільшою авіакомпанією країни "Міжнародні авіалінії України" частки у розмірі 70,6% у компанії з наземного обслуговування в аеропортах "Свісспорт Україна".

Раніше цей пакет належав швейцарській компанії Swissport International (Свісспорт Інтернешнл).

Це судове рішення дозволяє МАУ отримати повний контроль над "Свісспорт Україна".

Спір із питання контролю над компанією "Свісспорт Україна" триває вже кілька років.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. 100% акцій компанії знаходяться в приватній власності. Флот МАУ складається з 22 середньомагістральних літаків Boeing-737, 2 літаків Embraer-190, 3 літаків Ан-148. Авіакомпанія з’єднує Україну зі столицями й ключовими містами Європи, Азії та СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших містах світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».