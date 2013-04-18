"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси потяга Івано-Франківськ - Київ на 6 і 12 травня

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» з метою вивезення відпочивальників з курортних центрів України призначила додаткові рейси потяга сполученням Івано-Франківськ - Київ на 6 і 12 травня 2013 року, повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці".

Зокрема, призначили потяг № 270 Івано-Франківськ - Київ відправленням з Івано-Франківська 6 і 12 травня о 23:28.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" для забезпечення підвищеного попиту на залізничні перевезення призначила більше 100 додаткових рейсів на потяги далекого прямування до травневих і Великодніх свят. Кількість додаткових місць для перевезення пасажирів становитиме близько 100 тис. Додаткові поїзди здійснять 55 рейсів у західному напрямку і 40 рейсів у кримському напрямку.