У Польщі планують скоротити в 5 разів кількість залізничних вокзалів

Варшава. Польський державний залізничний холдинг PKP планує найближчими роками скоротити кількість діючих у країні вокзалів до 500 з нинішніх 2,5 тис. вокзалів.

Про це повідомляє профільний портал Rynek Kolejowy з посиланням на віце-президента правління PKP Петра Чижковича.

Видання зазначає, що компанія вже визначила, які вокзали і далі виконуватимуть свою функцію, а які буде передано органам місцевої влади, продано або демонтовано. За даними порталу, до другої групи віднесено 2 тисячі вокзалів, які не використовуються за своїм призначенням.

"Ті об'єкти, які не використовуватимуться як вокзали, буде або передано органам самоврядування на інші цілі, або продано в рамках програми "Вокзал у власність", яку ми почали минулого року (до неї включено 60 вокзалів), або буде фізично ліквідовано через те, що їх функціонування лише збільшує наші витрати", - зазначив П.Чижкович, додавши при цьому, що ця програма розрахована на декілька років.

Rynek Kolejowy називає проблемою з передачею вокзалів органам місцевого самоврядування норми законодавства, які не дозволяють РКР віддати об'єкт безкоштовно без гарантії збереження функцій з обслуговування пасажирів.

Водночас портал зазначає, що РКР у 2011 році передала органам самоврядування 58 вокзалів порівняно з 10 у 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року РКР повідомляла про намір передати органам місцевого самоврядування близько 800 залізничних вокзалів, що має їй заощадити кошти, а місцевій владі одержати об'єкти для використання їх в інших цілях.

Довідка УНІАН. Із 2,5 тис. залізничних вокзалів у Польщі лише 600 повністю виконують свої функції. Потяги роблять зупинки на 900 вокзалах, але на 300 з них відсутні квиткові каси і зали очікування.

За даними РКР, утримання одного вокзалу залежно від його розміру коштує від одного до кількох десятків мільйонів доларів на рік.

Уряд Польщі створив групу компаній PKP у 2001 році в рамках реструктуризації залізничного транспорту країни і підготовки його до приватизації.

У листопаді 2012 року влада затвердила план розвитку компанії до 2016 року, який передбачає приватизацію частини дочірніх компаній, що входять до холдингу.