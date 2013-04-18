Придніпровська залізниця призначила ще три потяги до травневих свят

Придніпровська залізниця (ПЗ) призначила ще три додаткові потяги до травневих свят, повідомляє прес-служба ПЗ.

Зокрема, призначено потяг № 506 Дніпропетровськ - Сімферополь, який відправиться з Дніпропетровська 30 квітня о 23.10 і прибуде до Сімферополя 1 травня о 06.35.

Потяг № 518/517 Сімферополь - Львів вирушить 26 квітня о 18.05, прибуде до Львова 27 квітня о 20.08. У зворотному напрямку потяг відправиться 28 квітня о 01.10, прибуде до Сімферополя 29 квітня о 04.00 (без заходу на ст. Дніпропетровськ); 30 квітня, 4. 8, 10, 12 травня потяг відправиться із Сімферополя до 08.30, зі Львова - 1, 5, 9, 11, 13. травня о 15.20.

Потяг № 208/207 Сімферополь - Москва, призначений на 9 і 11 травня, з Москви - 10 та 12 травня.

Як повідомляв УНІАН, раніше ПЗ повідомила про призначення трьох потягів на травневі свята - № 282/281, № 238/237 Сімферополь-Київ та № 502/501 Дніпропетровськ-Сімферополь. Також Придніпровська залізниця у зв'язку з проведенням ремонтно-колійних робіт на Кримському напрямку змінила час відправлення низки пасажирських поїздів на кримському напрямку в період 15-19, 22-26, 29, 30 квітня та 7, 8, 13-25 травня цього року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3,2 тис. км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.