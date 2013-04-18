«Укрзалізниця» у 2012 році перевезла в спецвагонах 2,7 тис. інвалідів

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») протягом 2012 року перевезла 2,746 тис. пасажирів з обмеженими фізичними можливостями у спеціалізованих вагонах для інвалідів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» займається питаннями адаптації людей з обмеженими фізичними можливостями на залізничному транспорті, створює всі умови для безперешкодного доступу до об'єктів залізничної інфраструктури і забезпечує перевезення людей з особливими потребами в спеціальних вагонах і на спеціально виділених місцях», - наголосили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі 2013 року послугами спеціалізованих вагонів для інвалідів скористався 291 пасажир.Водночас залізниці України мають у розпорядженні лише 19 спеціальних вагонів для перевезення інвалідів-візочників. Однак для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями в кожному вагоні виділено 6-8 посадочних місць.

У прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що місця, пристосовані для перевезення інвалідів-візочників, також знаходяться в салоні нового пасажирського рухомого складу швидкісних міжрегіональних електропотягів категорії "Інтерсіті+" - по 2 місця в кожному потязі і міжрегіональних двоповерхових електропотягах категорії «Інтерсіті» - по 4 місця в кожному потязі.

"Однак цього недостатньо для задоволення попиту на перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, ця соціальна важлива сфера потребує державної підтримки", - повідомили в прес-службі, зазначивши, що згідно з Національним планом дій на 2013 рік, урядом передбачена закупівля за рахунок коштів державного бюджету 200 купейних вагонів, з яких 41 пасажирський вагон з місцями для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

"У разі виділення необхідних коштів з держбюджету «Укрзалізниця» зможе повною мірою забезпечити потреби пасажирів з особливими потребами", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в 2012 році під час реконструкції вокзалів і переходів спрямували 0,558 млн грн на організацію безперешкодного доступу до об'єктів залізничної інфраструктури для осіб з особливими потребами. Зокрема, в 2012 році з урахуванням потреб інвалідів була виконана реконструкція будівель 11 вокзалів (Донецьк, Львів, Жмеринка, Козятин, Луцьк, Артемівськ-2, Ізюм, Слов'янськ, Павлоград-1, Харків-Балашовський, Макіївка-Пасажирська), новими переходами-пандусами з пасажирськими платформами і спеціальними спусками були облаштовані 31 вокзал і станція.

На сьогодні чинним законодавством України передбачено надання інвалідам широкого кола послуг з пільгового та безкоштовного проїзду громадським транспортом. Інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого інваліда або дитину-інваліда), мають право безкоштовного проїзду у приміському транспорті та пільгового проїзду на залізничному (на внутрішніх лініях (маршрутах)) транспорті в період з 1 жовтня по 15 травня.

Залізничним транспортом відповідно до законодавства України здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі.