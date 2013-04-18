Відбулося урочисте маркування Транскарпатської туристичної магістралі

У рамках офіційного візиту на Закарпаття послів країн Вишеградської четвірки на українсько-словацькому кордоні, поблизу переходу Малий Березний-Убля відбулось урочисте маркування Транскарпатської туристичної магістралі, що з’єднує туристичні маршрути Закарпаття та Європи.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, відкрити Карпатський туристичний шлях протяжністю понад 330 км, що веде від українсько-словацького кордону до кордону з Румунією, 17 квітня прибули: Генрік Літвін – посол Республіки Польща в Україні, Іван Почух – посол Чеської Республіки в Україні, Мігаль Баєр – посол Угорщини в Україні, Марек Шафін – тимчасово повірений у справах посольства Словацької Республіки в Україні.

Закарпатські гірські рятувальники допомагали чеським колегам у маркуванні туристичних шляхів. Слід зауважити, що в Закарпатській області спеціальними табличками (згідно з європейською системою) промарковані більш ніж 1000 км маршрутів, ще 1000 км промарковані в Івано-Франківській області.

Даний проект реалізується ще з 2008 року за ініціативою та за підтримки коштів уряду Чеської Республіки.

У ДСНС зазначають, що маркування туристичних стежок допоможе любителям піших мандрівок Українськими Карпатами знайти правильний шлях та не блукати гірською місцевістю. Орієнтуючись по марках і стрілках, туристи з належним рівнем попередньої підготовки, можуть пройти складний за конфігурацією туристичний маршрут без карти, компасу й опису. Вказівні, попереджуючі, обмежуючі та забороняючі знаки підкажуть їм у поході інформацію, де є об'єкти туристичного інтересу, притулки, природоохоронні об'єкти для огляду, місця для купання; яка відстань між об’єктами, які види діяльності для туристів дозволені, які небезпеки та перешкоди очікуються попереду тощо.

Також це допоможе й гірським рятувальникам, оскільки заблукалий турист зможе їх поінформувати, біля якої таблички він знаходиться.