Асоціація автоімпортерів категорично проти утилізаційного збору

Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів (ВААІД) виступає категорично проти введення екологічного податку на утилізацію легкових, вантажних автомобілів і автобусів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВААІД.

Як повідомляється в прес-релізі, законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку на утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів» передбачає сплату екологічного податку на утилізацію транспортних засобів як вітчизняними виробниками автомобілів, так і особами, які здійснюють ввезення на митну територію України транспортних засобів.

Як вважають в асоціації, законопроектом встановлюються економічно необґрунтовані базові ставки податку на легкові автомобілі в розмірі від 4,730 тис. грн до 30,250 тис. грн. за автомобіль з об'ємом двигуна 3500 куб. см.

"Введення екологічного податку на утилізацію легкових, вантажних автомобілів і автобусів буде непідйомним для українських споживачів, і виключить придбання ними автомобілів. Крім того, це, безумовно, відіб'ється на споживачах транспортних послуг, оскільки підвищення вартості перевезень завжди позначається на ціні товару", - зазначили в прес-службі ВААІД.

Асоціація вважає, що запропонований утилізаційний збір з транспортних засобів та коригуючі коефіцієнти не відповідають суті і назві цього податку, адже його розмір повинен бути взаємопов'язаний з фактичним розміром витрат, які необхідні саме для утилізації транспортних засобів.

"На нашу думку, ніяк не може бути різниці в коефіцієнтах, які повинні застосовуватися до нових автомобілів різного об'єму двигуна, адже мета одна - це знешкодження компонентів непридатного для використання транспортного засобу, а кількість компонентів (свинець, кислота, ртуть, технічні рідини) у всіх автомобілях практично однакова», - пояснили в прес-службі, зазначивши, що за умови сплати екологічного податку на утилізацію під час ввезення на митну територію України нових легкових автомобілів на відповідну суму підвищиться вартість транспортних засобів.

Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів, автомобільний завод компанії «Єврокар» і Кременчуцький автоскладальний завод вважають, що прийняті Верховною Радою в першому читанні законопроекти «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку на утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів» створюють законодавчі преференції для обраних і не спрямовані на розвиток української автомобільної галузі.

Водночас Асоціація автовиробників України «Укравтопром» заявляє, що для порятунку національної автомобілебудівної галузі необхідно ввести утилізаційний збір.