Київрада дозволила продати старий комунальний транспорт

Київрада надала дозвіл продати на аукціоні 117 списаних автобусів КП "Київпастранс".

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення на засіданні сесії проголосували 63 з 89 депутатів Київради.

Згідно з рішенням, у переліку таких автобусів, переважно, ЛАЗи, "Богдани" і "Ікаруси", які повністю амортизовані і мають нульову залишкову вартість. Є також 9 автобусів "Вольво" 1982-1987 років випуску, але так само з нульовою залишковою вартістю.

Цим самим рішенням депутати дали згоду на списання інших амортизованих транспортних засобів, що належать "Київпастрансу", серед яких, крім автобусів, також тролейбуси і трамваї. Загалом - близько 200 одиниць транспорту.