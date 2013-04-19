Донецька залізниця ліквідує несанкціоновані звалища в смузі відводу залізниці

Донецька залізниця проводить ліквідацію несанкціонованих звалищ сміття в смузі відводу залізниці, повідомили УНІАН у прес-службі Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, під час перевірок санітарного стану територій, що відносяться до зони відповідальності ДЗ, відзначається систематичне забруднення смуги відведення і захисної лісосмуги побутовими відходами, які викидають мешканці приватного сектора, власники дачних ділянок садових товариств і гаражно-будівельних кооперативів. У підсумку утворюються сміттєзвалища, що представляють серйозну загрозу безпечному руху поїздів, створюють несприятливу санітарно-гігієнічну обстановку, а також псують естетичний вигляд.

Особливу тривогу в залізничників викликає прилегла територія Донецька, Маріуполя, Луганська, Слов'янська, Красноармійська, де з року в рік у смузі відводу залізниці влаштовуються несанкціоновані звалища.

У прес-службі зазначили, що представники дистанцій колій та захисних лісонасаджень, у зоні відповідальності яких знаходиться смуга відводу, постійно звертаються із заявами про факти виявлення безхазяйних відходів у місцеві державні адміністрації або до органів місцевого самоврядування, однак кардинального вирішення цієї проблеми поки немає, і прибиранням сміття змушені займатися залізничники.

За даними ДЗ, у 2012 році працівниками підприємства ліквідовано понад 200 несанкціонованих звалищ побутових відходів у смузі відведення.

До того ж минулого року залізничники висадили 1088 дерев, 1363 чагарників, облагородили понад 170 га газонів, очистили від сміття понад 2,3 км берегів водойм і 1 тис. км смуги відводу.

У 2012 році Донецька залізниця перерахувала 1 млн 834 тис. грн екологічного податку, з них 1 млн 347 тис. грн - до місцевого бюджету.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця». Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% від загальних обсягів вантажоперевезень залізниць України.