Південна залізниця пропонує постійним клієнтам абонементи для приміських поїздок

Південна залізниця пропонує пасажирам, які часто користуються приміським залізничним транспортом, користуватися абонементними квитками з метою економії часу і коштів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Південної залізниці.

Згідно з повідомленням, абонементні квитки бувають повні, пільгові, дитячі, студентські та «вихідного дня». До того ж придбати абонементні квитки можна як за готівковий, так і безготівковий розрахунок без зазначення в квитку даних пасажира (для повних квитків) або із зазначенням даних пасажира (для пільгових і студентських квитків).

«Вартість повного абонементного квитка на один місяць становить суму вартості 40 поїздок за встановленими тарифами», - уточнили в прес-службі, зазначивши, що придбання таких квитків доцільно для підприємств, чиї співробітники регулярно користуються залізничним транспортом.

До того ж вартість пільгового та студентського абонементного квитка на один місяць становитиме суму вартості 26 поїздок за встановленими тарифами, а вартість дитячого абонементного квитка становить 75% від вартості пільгового абонементного квитка.

Також пасажирам доступні абонементні квитки "вихідного дня", які продаються незалежно від віку і пільг.

"Вартість квитка «вихідного дня» визначається з розрахунку вартості 14 поїздок", - пояснили в прес-службі, уточнивши, що квиток «вихідного дня» дійсний для проїзду в п'ятницю, суботу, неділю, понеділок, передсвяткові та святкові дні на всіх ділянках між станціями, вказаними у квитку.

У прес-службі відзначили, що за бажанням фізичних та юридичних осіб продаж повних та пільгових абонементних квитків може здійснюватися на 15 днів.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у січні-березня 2013 року отримала від обласних і районних держадміністрацій 35,8 млн грн компенсації за перевезення окремих категорій громадян, що становить 42,5% від загальної суми компенсації в 84,3 млн грн.

До того ж у січні-березні 2013 року «Укрзалізниця» недоотримала 42,4 млн грн, або 97,3%, від загальної суми компенсації за перевезення за пільговими тарифами студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів.