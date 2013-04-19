Південна залізниця задіє 2688 провідників у пік літніх пасажирських перевезень

Південна залізниця має намір задіяти в період піку літніх пасажирських перевезень 2688 провідників пасажирських вагонів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Південної залізниці.

Зокрема для обслуговування поїздів Харківської вагонної дільниці додатково візьмуть на роботу 470 провідників.

"Також планується залучити на договірній основі 280 студентів Української державної академії залізничного транспорту і 313 випускників професійно-технічних ліцеїв та технікумів залізничного транспорту", - цитує прес-служба начальника Південної залізниці Олександра Філатова, який 18 квітня провів нараду з керівниками служб і підрозділів пасажирського господарства Південної залізниці.

За інформацією прес-служби, на нараді були обговорені проблеми кожного підрозділу, уточнені терміни поставки запасних частин, комплектуючих і матеріалів, необхідних для проведення поточного ремонту вагонів, а також визначені заходи з підвищення якості обслуговування пасажирів та створення безпечних і комфортних умов праці для працівників сфери пасажирських перевезень.

У прес-службі також зазначили, що у підготовці та обслуговуванні експлуатаційного парку пасажирських вагонів задіяні 5,3 тис. працівників вагонних дільниць і депо, з яких 2,87 тис. - працівники поїзних бригад.

"Всі підготовчі роботи сьогодні ведуться за планом і завершаться наприкінці травня", - повідомили в прес-службі Південної залізниці.

Як повідомляв УНІАН, Південна залізниця підготує до початку літніх пасажирських перевезень 675 пасажирських вагонів, при цьому в 257 пасажирських вагонах буде функціонувати система кондиціонування.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Її протяжність становить понад 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів перевищує 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків і ділянок дороги визначають її важливе транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.