МАУ з 21 квітня розпочинає польоти за маршрутом Київ - Ростов-на-Дону

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з 21 квітня 2013 року розпочне виконувати регулярні рейси за маршрутом Київ – Ростов-на-Дону, повідомили УНІАН у прес-службі МАУ.

"Нові прямі регулярні рейси Київ – Ростов-на-Дону – Київ виконуватимуться на сучасних літаках з двома класами обслуговування: бізнес і економічним – 5 разів на тиждень, щовівторка, щочетверга, щоп'ятниці, щосуботи і щонеділі за маршрутом Київ – Ростов-на-Дону і щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці, щосуботи і щонеділі у зворотному напрямку", - повідомила прес-служба.

Ціна квитка в обидва боки з урахуванням усіх зборів становитиме 2784 грн.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності.

Флот МАУ має 21 літак Boeing-737. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.