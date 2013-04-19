Україна в 2014 році зможе одержати першу категорію безпеки FAA – Державіаслужба

Україна в 2014 році зможе отримати вищу - першу категорію безпеки авіаційних польотів, яку видає Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA, Federal Aviation Administration), що дозволить розширити присутність вітчизняних авіаперевізників на американському ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції перший заступник голови Державної авіаційної служби України Олександр Гречко.

«Україна, імовірно, отримає першу категорію FAA наступного року», - сказав він.

Заступник глави Державіаслужби уточнив, що в поточному році Федеральна авіаційна адміністрація США вже проводила в Україні технічний аудит, за результатами якого вони відзначили прогрес у забезпеченні безпеки польотів, однак цього виявилося все одно недостатньо для повернення першої категорії, яка була у України до 2006 року.

«Минулого року у нас пройшов технічний аудит FAA: вони провели дослідження, зробили висновки і відзначили прогрес, проте зробили багато зауважень до оформлення необхідних процедур», - заявив О.Гречка.

Як повідомляв УНІАН, до 2006 року Україна відповідала нормам першої категорії безпеки авіаційних польотів. Однак за підсумками аудиту діяльності авіаційної влади країни на відповідність міжнародним вимогам у сфері безпеки польотів FAA перевела Україну в другу категорію.

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба України) є центральним органом виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільної авіації. Основні завдання Державіаслужби України: здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації, організація розробки нормативно-правової бази для регулювання діяльності у галузі цивільної авіації, сертифікація та реєстрація об'єктів і суб'єктів цивільної авіації, та ліцензування авіаційних перевезень.