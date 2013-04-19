Наглядова рада «Дніпроавіа» змінила голову правління

Наглядова рада авіакомпанії «Дніпроавіа» призначила Олега Новікова главою правління компанії, повідомляється в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, таке рішення наглядова рада ухвалила 18 квітня 2013 року у зв'язку з припиненням повноважень виконуючого обов'язки голови правління компанії. До цього посаду в.о. глави правління «Дніпроавіа» займав Віктор Шкіндель, який був звільнений з посади на підставі заяви від 16 квітня 2013 року.

О.Новіков до призначення обіймав посаду генерального директора.

Довідка УНІАН. До складу ВАТ «АК «Дніпроавіа» входить аеропорт «Дніпропетровськ», що має статус міжнародного. Авіакомпанія має в своєму розпорядженні також парк літаків, інженерно-авіаційну базу, пасажирський аеровокзал, вантажний (складським), готельний і адміністративний комплекси.