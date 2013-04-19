ICAO розглядає кандидатуру України для прийняття до ради організації - Державіаслужба

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) розглядає кандидатуру України для прийняття до членів ради організації, повідомив журналістам перший заступник голови Державної авіаційної служби України Олександр Гречко на прес-конференції у Києві у п'ятницю, 19 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, він відзначив, що «ставлення до України в авіаційному світі досить високе», пояснивши, що в України триває постійний діалог з ICAO.

За словами О.Гречка, у результаті аудиту, яким оцінюється стан у сфері цивільної авіації, Україна перебуває на "достатньо хорошому" місці за даними ICAO.

Згідно з даними Державіаслужби, за результатами аудиту Україна перебуває на 2-му місці серед 10 європейських країн за оцінкою державної системи цивільної авіації і державних функцій контролю над забезпеченням безпеки польотів і на 3-му місці за оцінкою основного авіаційного законодавства.

"Ми рухаємося правильним шляхом і беремо до уваги всі зауваження ICAO", - сказав О.Гречко.

За його словами, Україні також необхідно запровадити у себе 137 європейських регуляцій для "лібералізації повітряного простору". При цьому він відзначив, що на сьогодні вже прийнято 34 такі регуляції.

"Від того, як ми запроваджуватимемо ці регуляції, залежить подальша доля "відкритого неба", - сказав О.Гречко, відзначивши, що наступні переговори з питання єдиного авіаційного простору з Євросоюзом Україна планує провести наприкінці травня або у червні 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2014 році зможе одержати вищу - першу - категорію безпеки авіаційних польотів, яку видає Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA, Federal Aviation Administration), що дозволить розширити присутність вітчизняних авіаперевізників на американському ринку.

Довідка УНІАН. ІКАО (ICAO, International Civil Aviation Organization) створена в результаті підписання у Чикаго 7 грудня 1944 року Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Конвенція Чикаго) і є спеціалізованою установою ООН, яка займається організацією і координацією міжнародної співпраці держав в усіх аспектах діяльності цивільної авіації.

Учасниками ІКАО є близько 190 держав.

Україна стала членом ІКАО з 9 вересня 1992 року, приєднавшись до конвенції Чикаго.

Президент України Віктор Янукович наприкінці грудня 2012 року призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Канаді Вадима Пристайка представником України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО).

Рада ICAO складається з 36 Договірних держав, які обираються Асамблеєю кожні три роки. Первинним текстом конвенції 1944 року передбачалася Рада у складі 21 члена. В обов'язки Ради входять: складання річних доповідей Асамблеї; виконання вказівок Асамблеї; призначення Авіатранспортного комітету, який формується з числа членів Ради; затвердження складу Аеронавігаційної комісії і призначення її голови тощо.