«Київавтодор»: стан Південного мосту “працездатний”, загрози для транспорту та пішоходів немає

У комунальній корпорації “Київавтодор” запевняють, що технічний стан Південного мостового переходу оцінюється як “працездатний”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Київавтодору”, наразі споруди Південного мостового переходу працюють у стабільному режимі, загрози для руху автотранспорту, потягів метрополітену та пішоходів немає.

Зазначається, що спеціалісти корпорації регулярно здійснюють поточний ремонт. Водночас передбачається уже цього року розробити проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту мостового полотна на металевій ортотропній плиті проїжджої частини Південного мосту. Зокрема передбачено виконати заміну двох деформаційних швів.

Довідка УНІАН. Південний мостовий перехід через річку Дніпро був введений в експлуатацію в 1990 році.

Кілька днів тому окремі ЗМІ поінформували, що на Південному мосту утворилося провалля на дорожньому полотні - у місці, де проходить деформаційний шов. Згодом в Інтернеті з'явилася інформація про те, що завалюються опорні колони.

18 квітня прес-служба Київської міської державної адміністрації повідомила про часткове обмеження руху автотранспорту Південним мостовим переходом у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Працівники підприємства «Київавтошляхміст» виконували роботи з ремонту деформаційного шва Південного мостового переходу на низовій стороні естакадної частини.