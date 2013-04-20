У Криму через відмову двигуна здійснив аварійну посадку літак «Київ-Амман»

Літак, що здійснював рейс «Київ-Амман», зробив аварійну посадку сьогодні в аеропорту Сімферополя через відмову двигуна.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Республіканського комітету з транспорту і зв'язку.

Машина MD-83 належить «Середземноморським авіалініям».

На борту літака було 70 пасажирів. Ніхто не постраждав.

«Літак благополучно сів, пасажирів евакуювали до будівлі аеровокзалу. Техніки приступили до огляду літака. За словами чергового диспетчера, поломка серйозна. На даний час пасажири чекають на рішення авіакомпанії. Або за ними прилетить інший літак, або їх відправлять літаком іншої компанії», - зазначається у прес-релізі.