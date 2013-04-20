Сьогодні в суботнику взяли участь понад 18 тисяч працівників Донецької залізниці

Сьогодні в суботнику, який проходив у рамках всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте навколишнє середовище», взяли участь 18 тисяч 350 працівників Донецької залізниці із 424 структурних підрозділів підприємства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі держпідприємства «Донецька залізниця», залізничники провели активну роботу з прибирання територій на вокзалах і станціях, пасажирських і вантажних платформах, а також уздовж залізничних колій, в депо тощо. Так, посаджено 1236 дерев, 1602 кущі, упорядковано 211971,09 кв. м газонів. У цілому роботи з упорядкування велися на 6 тис. 731,86 га території структурних підрозділів Донецької залізниці.

Співробітники підприємства прибрали території підприємств, парків, скверів і алей. Окрім цього, було ліквідовано 355 стихійних звалищ, вивезені побутові відходи, зібрані на несанкціонованих звалищах. Також вирубані чагарники уздовж шляхів, ліквідовані стихійні звалища, очищені береги водоймищ від сміття.