Lufthansa через страйк працівників скасовує 2 тисячі рейсів, у тому числі і в Україні

Найбільший німецький авіаперевізник Lufthansa через страйк працівників у понеділок, 22 квітня, скасовує майже 2 тисячі рейсів.

Оновлені дані про скасовані рейси розміщено на сайті авіакомпанії. Як сказано в повідомленні перевізника, скасовано практично всі рейси всередині країни і в Європі.

Страйк зачепив і український напрямок. Зокрема, скасовано п'ять рейсів авіакомпанії з Києва до Дюссельдорфа, Мюнхена і Франкфурта, передає "Дело".

Про майбутній одноденний попереджувальний страйк профспілка працівників сфери послуг Ver.di, яка є організатором акції, оголосила ще 19 квітня. Ver.di вимагає підвищення зарплати на 5,2% для 33 тисяч працівників Lufthansa. Як очікується, страйк зачепить практично всі найбільші авіавузли Німеччини, зокрема аеропорти Франкфурта-на-Майні, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта, Дюсельдорфа і Берліна.

Аналогічну акцію Ver.di вже проводив місяць тому. Але тоді страйк тривав не весь день, а лише з 05.00 до 12.00 за місцевим часом. Авіакомпанія була змушена скасувати майже 700 вильотів.

Наймасштабніший за останній час страйк працівників Lufthansa відбувся майже півроку тому. Тоді бастували бортпровідники. Акція протесту тривала кілька днів і призвела до скасування тисяч рейсів. Авіакомпанія зазнала великих збитків.