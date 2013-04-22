Працівники ізраїльських авіакомпаній оголосили страйк через угоду "Відкрите небо"

Працівники ізраїльських авіакомпаній почали безстроковий страйк. Із 5 години ранку 21 квітня робочі комітети авіакомпаній El Al, Arkia та Israir почали загальний страйк у зв'язку з наміром уряду Ізраїлю затвердити угоду "Відкрите небо", підписану з Європейським Союзом ще влітку минулого року, повідомляє NEWSru.co.il.

Станом на 6 ранку 21 квітня скасовано 7 й перенесено 20 рейсів.

Адміністрація аеропорту імені Бен-Гуріона заявляє, що страйк ізраїльських авіакомпаній не порушив нормальну роботу аеропорту. В офіційному повідомленні зазначається, що лише з 4 до 6 ранку з "Бен-Гуріона" 28 рейсами вилетіли близько 4.500 пасажирів.

Наприкінці тижня міністр транспорту Ісраель Кац дав зрозуміти, що він не збирається йти на поступки авіаперевізникам, і рішення буде винесено на обговорення уряду сьогодні. Зі свого боку, профспілкові комітети 20 квітня заявили, що вони готові почати страйк.

У п'ятницю, 19 квітня, Ісраель Кац зустрівся з міністром фінансів Яіром Лапідом, щоб обговорити можливі наслідки страйку. Проте вони дійшли висновку, що угоду має бути затверджено, незважаючи на протести ізраїльських авіакомпаній.

На першому етапі страйку перенесено або скасовано лише вихідні рейси ізраїльських авіакомпаній. Водночас вхідні рейси прийматимуться аеропортом. Таким чином, літаки, що вилетіли до Європи й Америки, змогли забрати пасажирів, які мають на руках квитки до Ізраїлю.

Згідно з прогнозом 10 каналу ІТВ, страйк може тривати 2-3 дні. Якщо сторони не домовляться, то для посилення тиску на уряд і Мінтранс буде повністю паралізована робота міжнародного аеропорту. Таким чином, польоти не зможуть здійснювати не лише ізраїльські, але й зарубіжні авіакомпанії.

Наприкінці минулого тижня представники ізраїльської профспілки розіслали в ЗМІ прес-реліз, в якому йдеться, що затвердження угоди "Відкрите небо" спричинить звільнення десятків тисяч співробітників ізраїльських авіакомпаній. Профспілкові лідери стверджують, що угода, укладена на догоду іноземним авіакомпаніям, завдасть збитків тисячам ізраїльських сімей.

Виконання угоди "Відкрите небо", що знімає обмеження на роботу ізраїльських авіакомпаній у Європі та європейських компаній в Ізраїлі, мало розпочатися через декілька місяців після її підписання. Передбачалося, що реформа проводитиметься поетапно протягом п'яти років, щоб дозволити ізраїльським компаніям пристосуватися до змін. У рамках поетапного здійснення угоди, щорічно планувалося додавати 7 авіарейсів на тиждень до країн Євросоюзу.

Робочі комітети ізраїльських авіакомпаній заявляють, що умови угоди "Відкрите небо" не враховують додаткових витрат El Al, Arkia та Israir на безпеку, а отже роблять ці компаній неконкурентоспроможними на європейському ринку.

Ізраїль – одна з перших країн, що підписали угоду "Відкрите небо" з ЄС. Раніше схожі угоди підписали Йорданія, Марокко, Грузія, Молдова й низка колишніх югославських республік, що не входять до Євросоюзу. ЄС веде також переговори з Ліваном та Україною.