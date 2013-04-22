У заходах до Дня довкілля взяли участь понад 161 тис. залізничників

У День довкілля 20 квітня в заходах з озеленення, благоустрою та прибирання територій взяли участь близько 161,6 тис. працівників залізничного транспорту, які висадили 15,79 тис. дерев та 22,79 тис. кущів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту ("Укрзалізниці").

Згідно з повідомленням, загальна площа прибраних цього дня територій перевищила 10,95 тис. га, водночас працівники галузі впорядкували 45,2 га газонів, а також ліквідували 2604 несанкціоновані звалища, більшість з яких перебували на територіях населених пунктів, прилеглих до територій залізничного транспорту.

Зокрема, працівники Одеської залізниці побілили понад 7,4 тис. дерев та упорядкували 6 пам'ятників. На Донецькій залізниці залізничники очистили майже 1,1 тис. залізничних колій і здійснили побілку майже 16,1 тис. погонних метрів бордюрів. Львівські залізничники упорядкували 53 водні джерела і побілили понад 5,8 тис. дерев.

Водночас у заходах з озеленення та благоустрою територій взяли участь понад 25 тис. працівників Південно-Західної залізниці, які ліквідували 1,06 тис. несанкціонованих звалищ та вивезли більше 2,3 тис. куб. м побутових відходів, а також висадили 5,8 тис. дерев та 11,1 тис. кущів.

Крім того, у Всеукраїнському суботнику на об'єктах залізничного транспорту взяли участь Міністр інфраструктури України Володимир Козак, гендиректор "Укрзалізниці" Сергій Болоболін та начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин. Ними були висаджені липи і верби на території біля Каплиці Святих Кирила і Мефодія біля управління Південно-Західної залізниці на вул. Лисенка.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр М.Азаров доручив усім членам уряду взяти особисту участь у заходах з благоустрою в рамках Всеукраїнської акції «За чисте довкілля».

Прем'єр рекомендував членам уряду відправитися в регіони, за якими закріплені, і «попрацювати разом з людьми».