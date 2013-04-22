Введення спецмит на імпорт гібридних автомобілів призупинено

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі змінила своє рішення від 28 квітня 2012 року, і тимчасово припинила до 28 лютого 2014 року введення спеціальних мит на автомобілі, що мають гібридну силову установку.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» (номер за 20 квітня п.р.).

«Спеціальні заходи не застосовуються до імпорту в Україну нових автомобілів легкових та інших моторних транспортних засобів, призначених переважно для перевезення людей (категорія М1), з двигуном внутрішнього згорання з іскровим запаленням. з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 2200 куб. см, що мають гібридну силову установку», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см. Рішення набуло чинності 14 квітня 2013 року. Згідно з рішенням комісії, спецмита введені строком на 3 роки.

Разом з тим, автоімпортери в Україні наголошували на можливості перегляду своєї модельної політики у бік автомобілів, які не оподатковуватимуться спеціальними митами.

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