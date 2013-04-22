В Україні стартував Національний конкурс проектів електронного управління в органах влади, заявки на який приймаються до 31 травня.

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомила виконавчий директор асоціації «Міста електронного управління України» Валентина Дарнопих.

«Ще два роки тому такий конкурс був би неможливий, але зараз рівень розробок, зокрема у сфері державного і місцевого управління, дозволяє говорити про серйозний крок уперед у цій сфері», - сказала В.Дарнопих.

За її словами, цінність конкурсу не лише у наданні цікавих проектів, в оцінці цих проектів і передачі досвіду, але й в оцінці бар'єрів, які не дозволяли або не дозволяють упровадити механізми електронного документообігу, надання адміністративних послуг за допомогою мережі Інтернет на місцях.

В.Дарнопих звернула увагу на те, що в Україні часто говорять, які проекти потрібні і скільки для цього потрібно грошей. «І тому нам важливо показати, що є проекти, які вже працюють», - зазначила вона, додавши, що у частині впровадження цікавих ініціатив у сфері електронного управління Україна помітно відстає не лише від європейських країн, але навіть від сусідів – наприклад, Молдови.

«Конкурс стартував у квітні. Завершується прийом заявок 31 травня. Поки що заявок небагато, але за підсумками чекаємо не менш як 30-40 заявок», - сказала В.Дарнопих. За її словами, результати конкурсу будуть готові до осені 2013 року.

Довідка УНІАН. Національний конкурс проектів електронного управління проходить у рамках проекту «Створення депозитарію кращих практик електронного управління на регіональному рівні України», який здійснюють низка громадських організацій, включаючи Асоціацію органів місцевого самоврядування «Міста електронного управління України», за підтримки Фонду «Відродження» і за сприяння Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, а також Національного центру електронного управління і Асоціації міст України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Укрдержреєстр запровадить електронну систему керування чергою