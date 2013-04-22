Частина областей України у I кварталі вже вичерпала річний ліміт компенсацій на перевезення пільговиків

Луганська, Вінницька та Тернопільська області, а також м. Київ вже в першому кварталі цього року повністю вичерпали річний ліміт закладених до місцевих бюджетів компенсацій на перевезення пільговиків залізничним транспортом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Зокрема, в бюджеті Луганської області закладено компенсацію 993,2 тис. грн на рік, тоді як за три місяці були надані послуги з перевезення пільговиків на 1,4 млн грн.

У бюджеті Вінницької області закладено суму 5,7 тис. грн на рік для компенсацій Одеській залізниці, тоді як в 1 кварталі надано послуги на 397,4 тис. грн.

Водночас у бюджеті Тернопільської області закладено суму 1,9 млн грн на рік для компенсацій, проте в 1 кварталі вже отримано послуг на 1,8 млн грн.

Згідно з повідомленням, у бюджеті Києва досі не передбачено компенсацію за пільгові перевезення на 2013 рік, тоді як лише в першому кварталі залізницею вже надано послуг з пільгових перевезень на 8,4 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в січні-березні отримала від обласних і районних держадміністрацій 35,8 млн грн компенсації за перевезення окремих категорій громадян, що становить 42,5% від загальної суми компенсації на 84,3 млн грн. Водночас у січні-березні цього року перевезено пільгових категорій громадян у приміському сполученні на суму 67,9 млн грн, але компенсовано тільки 50% цієї суми.