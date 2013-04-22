Одеські залізничники висадили майже 3,8 тис. дерев

16:07, 22 квітня 2013
Транспорт/Звя'зок
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Одеські залізничники 20 квітня - у День довкілля висадили 3,8 тис. дерев та 3,5 тис. кущів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі державного підприємства «Одеська залізниця».

Згідно з повідомленням, під час проведення комплексних природоохоронних заходів працівники залізниці прибрали понад 487 га території і привели до ладу 63 тис. кв. м газонів і квітників.

Крім того, залізничники ліквідували 185 стихійних звалищ, у результаті чого було вивезено 440 кубометрів відходів.

Усього в роботах з прибирання і озеленення взяли участь 26 тис. співробітників з 444 структурних підрозділів Одеської залізниці.

Як повідомляв УНІАН, у День довкілля 20 квітня в заходах з озеленення, благоустрою та прибирання територій всього взяли участь близько 161,6 тис. працівників залізничного транспорту, які висадили 15,79 тис. дерев та 22,79 тис. кущів.

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