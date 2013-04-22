Авіакомпанія «МАУ» розпочала польоти за маршрутом Київ - Стамбул

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з 22 квітня розпочала виконувати регулярні рейси за маршрутом Київ – Стамбул, повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, нові прямі регулярні рейси за маршрутом Київ – Стамбул – Київ виконуватимуться щодня, окрім періоду з 6 липня по 4 серпня, коли польоти за цим маршрутом виконуватимуться п'ять разів на тиждень, окрім суботи і неділі.

Рейси Київ – Стамбул – Київ виконуватимуться на сучасних літаках з двома класами обслуговування – бізнес- та економічним.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності.

Флот МАУ складається з 21 літака Boeing-737. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у понад 3000 містах світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.