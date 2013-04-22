Азаров незадоволений ходом ремонту доріг в Україні

18:10, 22 квітня 2013
Транспорт/Звя'зок
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Прем’єр-міністр України Микола Азаров висловив незадоволення ходом ремонту доріг в Україні.

Про це він заявив під час засідання Кабінету Міністрів 20 квітня, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Я не бачу такого розгортання робіт, на яке чекають люди і дозволяють умови», - сказав М.Азаров.

Глава уряду доручив провести ретельну перевірку ефективності використання коштів, передбачених на проведення ремонтних робіт на автошляхах України. Зокрема, чи було цільове використання відповідних асигнувань Укравтодору, а також обґрунтованість і ефективність витрачання коштів, спрямованих на утримання автошляхів місцевих громад.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Микола Азаров вимагає від віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула жорстко контролювати хід ремонтних робіт на автошляхах.

За даними Міністерства інфраструктури, на сьогодні українські дороги перебувають у критичному стані і потребують ремонту. Згідно з нормативами, щорічно необхідно проводити капітальний та середній ремонт 35 тис. км доріг.

Мінінфраструктури зараз вивчає і аналізує наступні пропозиції щодо розширення джерел фінансування дорожнього господарства: поетапну оптимізацію розміру акцизного збору на паливо, впровадження досвіду будівництва доріг на умовах державно-приватного партнерства та впровадження плати за проїзд великовагових транспортних засобів дорогами загального користування та державного значення для компенсації заподіяної ними шкоди.

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