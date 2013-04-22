"Дніпроавіа" розпочинає польоти за маршрутом Дніпропетровськ - Москва

Авіакомпанія «Дніпроавіа» з 22 квітня 2013 року почала виконувати регулярні рейси за маршрутом Дніпропетровськ - Москва (Домодєдово), повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, прямі рейси за маршрутом Дніпропетровськ - Москва - Дніпропетровськ виконуватимуться щодня. Виліт з Дніпропетровська о 07:00, виліт з Москви о 10:50, а з 1 червня 2013 року о 16:40.

Крім того, з 1 червня "Дніпроавіа" розпочне виконувати щоденні авіарейси Львів-Москва. Виліт зі Львова о 12:40, виліт з Москви о 10:50.

Також повідомляється, що з 14 червня авіакомпанія розпочне виконувати рейси Севастополь - Москва. Виліт з Севастополя об 11:10, виліт з Москви о 15:25.

Довідка УНІАН. До складу ВАТ «АК «Дніпроавіа» входить аеропорт «Дніпропетровськ», що має статус міжнародного. Авіакомпанія має в своєму розпорядженні також парк літаків, інженерно-авіаційну базу, пасажирський аеровокзал, вантажний (складський), готельний і адміністративний комплекси.