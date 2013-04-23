Ізраїльські авіакомпанії припинили страйк

Ізраїльські авіаперевізники припинили страйк, який тривав майже два дні і призвел до скасування десятків рейсів, повідомляє РІА «Новости».

Компанії El Al, Arkia і Israir погодилися відновити польоти, після того як Міністерство фінансів пообіцяло збільшити частку витрат, що компенсуються державою, на забезпечення безпеки. Всеізраїльське об'єднання профспілок "Гістадрут" також відмовилося від планів залучити до страйку міжнародний аеропорт Тель-Авіва, через який проходять практично всі повітряні сполучення країни із зовнішнім світом.

Приводом для страйку стала угода з ЄС про "Відкрите небо", яке, незважаючи на протести, було напередодні затверджено урядом. Не зумівши заблокувати ратифікацію документа, який передбачає поетапне скасування обмежень на взаємні польоти, ізраїльські авіаперевізники зажадали розширення державних дотацій. Вони доводили, що в нових умовах не витримають конкуренції з європейцями через меншу кількість повітряних суден і більш високі витрати, зокрема на потреби безпеки.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ізраїльських авіакомпаній у неділю, 21 квітня, почали безстроковий страйк. З 5 години ранку робітники комітетів авіакомпаній El Al, Arkia і Israir почали загальний страйк у зв'язку з наміром уряду Ізраїлю затвердити угоду "Відкрите небо", підписану з Європейським Союзом ще влітку минулого року.

Ізраїль - одна з перших країн, яка підписала угоду "Відкрите небо" з ЄС. Раніше схожі угоди підписали Йорданія, Марокко, Грузія, Молдова і низка колишніх югославських республік, що не входять до Євросоюзу. ЄС веде також переговори з Ліваном та Україною.