"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси потягу Київ - Львів - Івано-Франківськ на 28 квітня

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») призначила додаткові рейси потягу сполученням Київ - Львів - Івано-Франківськ - 28 і 29 квітня 2013 року, повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, призначено поїзд № 217 Київ - Львів - Івано-Франківськ відправленням з Києва 28 квітня о 17:35, поїзд № 217 Івано-Франківськ - Львів - Київ відправленням з Івано-Франківська 29 квітня о 23:10.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" для забезпечення підвищеного попиту на залізничні перевезення призначила понад 100 додаткових рейсів на поїзди далекого прямування до травневих і Великодніх свят. Кількість додаткових місць для перевезення пасажирів становитиме близько 100 тис. До того ж додаткові поїзди здійснять 55 рейсів у західному напрямку і 40 рейсів у кримському напрямку.