Вантажооборот залізничного транспорту в 1-му кварталі скоротився на 6,8%

Вантажообіг залізничного транспорту України в січні-березні 2013 року скоротився в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 6,8% - до 52,79 млрд т/км.

Як повідомляє Державна служба статистики України, вантажообіг на Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) збільшився на 1,7%, на Львівській (ЛЗ) зменшився на 6,8%, на Одеській (ОЗ) зменшився на 7,2%, на Придніпровській (ПЗ) зменшився на 8,5%, на Південній (ПЗ) - на 14,7%. На Донецькій залізниці (ДЗ) вантажообіг знизився на 15,8% порівняно з аналогічним періодом 2012 року.

До того ж обсяги перевезення в транзитному сполученні в порівнянні з 2012 роком скоротилися на 20,6%, у внутрішньому сполученні - на 4,5%, в імпортному сполученні - на 1,2%. Перевезення вантажів на експорт збільшилося на 2,3%.

Як повідомляв УНІАН, Залізниці України в січні-березні 2013 року скоротили обсяг перевезення вантажів на 3,6% порівняно січнем-березнем 2012 року - до 101,2 млн тонн зі 104,9 млн тонн, зокрема відправка вантажів скоротилася на 1% - до 84,3 млн тонн.

У 2012 році залізниці України скоротили перевезення вантажів на 2,5% порівняно з 2011 роком - до 457,5 млн тонн. Вантажообіг залізничного транспорту України в 2012 році скоротився на 2,7% - до 237,275 млрд т/км.