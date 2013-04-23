KDM Shipping у 1-му кварталі збільшила перевезення вантажів у 2,1 разу

Українська судноплавна компанія KDM Shipping за перші три місяці поточного року перевезла 165,1 тис. тонн вантажів, що на 110,4% більше, ніж у першому кварталі минулого року.

Згідно з повідомленням компанії, яке має УНІАН, перевезення вантажів у березні зросло на 109,8% - до 48,67 тис. тонн.

Компанія відзначила, що її виручка від вантажних перевезень становила за підсумками перших трьох місяців поточного року 4,77 млн дол., що на 106,4% більше першого кварталу 2012 року.

У березні виручка від цього виду діяльності становила 1,27 млн ​​дол., що на майже 115% більше, ніж у березні минулого року.

"Дуже велике зростання обсягів перевезень товарів у 1 кварталі 2013 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року пов'язаний, між іншим, з великою кількістю днів, коли реалізувалися перевезення, у порівнянні з 1 кварталом 2012 року, коли весь місяць Азовське море було покрите льодом", - зазначила компанія в повідомленні для ЗМІ.

Найбільшу частку у виручці компанії в 1 кварталі п.р. забезпечили перевезення металоллома (2,2 млн дол.), генеральних вантажів (1,2 млн дол.) і пшениці (0,45 млн дол.).

Ціна перевезення тонни вантажу залежно від його типу варіювалася від 17,6 до 31,7 дол. за середньої ціни 28,9 дол.

Найбільше вантажів за перші три місяці компанія поставила до Туреччини (77,5 тис. тонн за 2,4 млн дол.) і України (76,6 тис. тонн за майже 2 млн дол.).

Постачання до Росії, де компанія отримувала найбільше за поставлену тонну вантажів (39,6 дол.) становили 319 тонн, а до Грузії - 78 тонн.

Найнижча ціна на постачання тонни вантажів була в Україні - 25,5 дол. за тонну.

Як повідомляв УНІАН, у лютому KDM Shipping перевезла 52,8 тис. тонн вантажів після 63,6 тис. тонн у першому місяці поточного року, що відповідно на 150% і 85% більше, ніж у перші два місяці минулого року.

У 2012 році компанія скоротила вантажоперевезення на 4% - до близько 640 тис. тонн, зменшивши виручку на 5,5% - до 21,6 млн дол.

Довідка УНІАН. Дебютувала в серпні минулого року на Варшавській фондовій біржі KDM Shipping володіє вантажним флотом з 9 суховантажів загальним дедвейтом близько 26,5 тис. тонн, 9 пасажирськими суднами, а також суднобудівним заводом у Херсоні.

У 2012 році, за попередніми даними, компанія скоротила прибуток на 4,4% - до 13,6 млн дол. при зниженні виручки на 1,5% - до 28,7 млн ​​дол.

У 2011 році компанія майже потроїла свій чистий прибуток до 14,2 млн доларів при більш ніж двократному зростанні виручки - до 29,2 млн дол., 80% якої забезпечили вантажні перевезення.