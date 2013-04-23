Водний транспорт у 1-му кварталі скоротив перевезення вантажів, пасажирів - збільшив

Підприємства морського і річкового транспорту України в січні-березні 2013 року скоротили вантажоперевезення на 83,9% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 0,9 млн тонн.

Як повідомили УНІАН у Державній службі статистики, у першому кварталі поточного року вантажооборот водного транспорту скоротився на 31,9% - до 872,1 млн т/км.

Зокрема зарубіжні вантажоперевезення у січні-березні поточного року скоротилися на 19%.

До того ж обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на морських і річкових промислових причалах у першому кварталі скоротився на 3,4% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 36,8 млн тонн.

Переробка експортних вантажів скоротилася на 1,4%, переробка імпортних вантажів збільшилася на 6,4%, переробка транзитних вантажів скоротилася на 18,5%, вантажів внутрішнього сполучення - збільшилася на 44,3%.

Кількість оброблених суден (закордонних і інфрахт) скоротилася на 8% - до 3,3 тис. одиниць.

До того ж підприємства морського і річкового транспорту України в січні-березні поточного року збільшили перевезення пасажирів на 8,4% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 1,2 млн осіб.

У першому кварталі пасажирооборот водного і морського транспорту збільшився на 12,2% - до 4,6 млн пас./км.

Зокрема зарубіжні пасажироперевезення морським транспортом у січні-березні поточного року збільшилися на 49,9%.

Підприємства Севастополя, які виконали 89,2% всіх пасажирських перевезень, збільшили в першому кварталі 2013 року пасажирські перевезення на 3,7%.

Водночас підприємства АР Крим, які виконують 98,1% закордонних морських пасажирських перевезень, збільшили пасажирські перевезення на 51,2%.

Як повідомляв УНІАН, підприємства морського і річкового транспорту України у 2012 році скоротили перевезення вантажів на 21,4% - до 7,8 млн тонн. Вантажооборот водного транспорту в 2012 році скоротився на 7,2% - до 85,1 млрд т/ км.

Підприємства морського і річкового транспорту України у 2012 році скоротили перевезення пасажирів на 17,2% порівняно 2011 роком - до 6,6 млн осіб. Пасажирооборот морського і річкового транспорту в 2012 року скоротився на 7,2%, до 85,1 млн пас./км.