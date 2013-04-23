«Візз Ейр Україна» розпочала польоти за маршрутом Донецьк-Кутаїсі

Авіакомпанія «Візз Ейр Україна» (WizzAir Ukraine) - перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, яку ліцензовано Державною авіаційною службою України, 23 квітня розпочала виконувати регулярні рейси за маршрутом Донецьк–Кутаїсі (Грузія), повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, нові прямі регулярні рейси за маршрутом Донецьк–Кутаїсі виконуватимуться двічі на тиждень - щовівторка і щосуботи.

Рейси виконуватимуться на сучасних літаках Airbus A320.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Візз Ейр Україна» з липня розпочне виконувати рейси за маршрутами Київ-Вільнюс, Київ-Софія, Донецьк-Дортмунд.

А з кінця жовтня поточного року авіакомпанія розпочне виконувати рейси за маршрутом Київ-Дубай.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, яку ліцензовано Державною авіаційною службою України. Входить до групи компаній Wizz Air. У 2012 році авіакомпанія перевезла 630 тис. пасажирів, експлуатуючи 3 літаки Airbus A320.

Авіакомпанія планує перевезти близько 1,3 мільйона пасажирів і збільшити авіапарк до чотирьох літаків Airbus A320 у 2013 році.

Wizz Air є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній і Східній Європі. На даний момент авіакомпанія експлуатує 39 літаків Airbus A320, які здійснюють пасажирські авіаперевезення з 16 баз за більш ніж 250 маршрутами і 83 напрямками у 29 країнах.