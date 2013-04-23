На відновлення аеропорту "Херсон" спрямують понад 62 млн грн

Херсонська обласна рада вирішила спрямувати на реалізацію програми відновлення авіаційної діяльності і розвиток аеропорту «Херсон» 62,3 млн грн до кінця 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили депутати обласної ради на сесії у вівторок, 23 квітня, внісши зміни до раніше прийнятої програми.

З цієї суми 26,6 млн грн становитимуть кошти державного бюджету, 8,1 млн грн — обласного бюджету, 1 млн грн – міського бюджету Херсона, 3,5 млн грн - кошти КП «Херсонські авіалінії» і 23 млн грн – кошти інвесторів.

Зокрема, на сприяння в розробці різної технічної і дозвільної документації в І і ІІ кварталах 2013 року планується спрямувати 150 тис. грн.

На відновлення покриття злітно-посадочної смуги, рульової доріжки і перону в 2013-2015 рр. буде витрачено 2,43 млн грн.

На відновлювальні роботи з будівництва аеровокзалу в поточному році планується спрямувати 5,5 млн грн. На відновлювальні роботи на інженерних мережах аеропорту в 2013 році - 1,3 млн грн, відновлювальні роботи на привокзальній площі і прибудинковій території аеровокзалу в поточному році - 290 тис. грн; відновлення аварійно-рятівної станції і пожежного депо в 2013-2014 рр. – 1 млн грн; створення митного ліцензійного складу в 2013 році коштуватиме 20 млн грн з бюджету митниці.

На відновлення світлосигнальної системи злітно-посадочної смуги буде спрямовано 12,9 млн грн коштів держбюджету.

На відновлення радіотехнічних засобів посадки в 2013-2014 рр. - 13,75 млн грн.

Реконструкція та освітлення привокзальної площі буде профінансована Херсонською мерією в сумі 1 млн грн.

Відновлення автопарку, придбання приладів та іншого устаткування в 2013-2015 рр. – 900 тис. грн.

Будівництво готелю з TIR-паркінгом біля аеропорту коштуватиме інвесторові 3 млн грн.

Коментуючи ухвалене рішення, губернатор області Микола Костяк повідомив, що під час реконструкції аеропорту в 2012-2013 рр. вже було витрачено 5,3 млн грн з 8,1 млн грн, запланованих витрат з обласного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня, в передмісті Херсона - селищі Чорнобаївка Білозерського району відбулося урочисте відкриття аеропорту «Херсон» після реконструкції.

Довідка УНІАН. Херсонський аеропорт мав сертифікат аеродрому класу В, злітно-посадочна смуга здатна забезпечити прийом і відправку повітряних суден класу ТУ-154 і легших повітряних суден для здійснення вантажопасажирських авіаперевезень. Пропускна спроможність аеровокзального комплексу – 400 пасажирів за годину. Злітно-посадочна смуга розрахована під прийом повітряних суден вагою до 60 тонн.

4 жовтня 2012 року Херсонська обласна рада своїм рішенням передала КП «Херсонські авіалінії» цілісний майновий комплекс аеропорту «Херсон».

20 лютого 2013 року на сесії обласної ради прийнято Програму відновлення авіаційної діяльності і розвитку аеропорту «Херсон» на 2013-2015 роки.

У лютому 2013 року аеропорт одержав свідоцтво про реєстрацію, тобто він був внесений до Державного реєстру цивільних аеродромів України.

У березні 2013 року аеропорт «Херсон» одержав дозвіл від Державіаслужби на експлуатацію навігаційної системи, яка успішно була протестована наприкінці лютого і призначена для прийому літаків за несприятливих погодних умов.