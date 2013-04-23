Пошта Mail.Ru відкриває реєстрацію адрес в домені @mail.ua

Жителі України з 23 квітня зможуть зареєструвати скриньку з адресою @mail.ua у Пошті Mail.Ru. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Mail.Ru Group.

Власникам адрес mail.ua будуть доступні необмежений розмір поштової скриньки, персональний антиспам і перегляд прикріплених документів, картинок і відео прямо в браузері.

Як відзначила віце-президент за стратегічними проектами Mail.Ru Group Ганна Артамонова, тепер жителі України «можуть не лише користуватися нашою поштовою платформою, перекласти інтерфейс рідною мовою або оформити його в національних мотивах, а й відобразити місце проживання в адресі поштової скриньки».

Листи у скриньці @mail.ua можна перевіряти як з десктопа чи ноутбука, так і зі смартфона або планшета, у Пошти Mail.Ru є touch-версія веб-інтерфейсу і додатки для всіх популярних мобільних платформ.

Пошта Mail.Ru є найбільшим поштовим сервісом України з аудиторією 4,6 млн. користувачів (за оцінкою Gemius, лютий 2013 р.).

Як повідомляв УНІАН, останніми роками Mail.Ru Group проводить локалізацію своїх проектів для України. Mail.Ru хоче зробити інформацію «максимально актуальною і корисною для аудиторії з конкретного регіону», і бачить в Україні «доцільність такої стратегії».

Довідка УНІАН. Mail.Ru Group (Росія) – одна з провідних компаній російськомовного сегменту Інтернету. Mail.Ru Group належать соціальна мережа «Однокласники», пакети акцій «Вконтакте» (39,99%) і Qiwi (21,35%), міноритарні частки у Facebook, Groupon, Zynga тощо. У 2012 році сукупний неаудований чистий прибуток компанії Mail.Ru Group зріс на 36% і становив 277,7 млн дол., сукупна виручка зросла на 39% і становила понад 691 млн дол.

Компанія має представництво в Україні.