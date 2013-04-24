Чистий прибуток Apple знизився вперше за останні 10 років

Чистий прибуток американської компанії Apple у другому кварталі цього фінроку, що завершився 30 березня 2013 року, становив 9,55 мільярда доларів - на 17,8% нижче, ніж за той же період роком раніше, повідомляє сайт Apple.

За даними Bloomberg, це перший звіт Apple про зниження чистого прибутку за останні 10 років - з 2003 року.

У перерахунку на одну звичайну акцію прибуток за січень-березень 2013 року знизився на 18% - до 10,9 долара, передає РІА "Новости".

Аналітики, опитані агентством Bloomberg і Apple, очікували зниження показника приблизно на 18% - до 10,02-10,07 долара на акцію. На негативну динаміку показника могло вплинути зниження маржинальності нових продуктів Apple, про яке попереджав фіндиректор Apple Пітер Оппенгеймер, а також гостра конкуренція з Samsung.

Виручка Apple за березневий квартал становила 43,6 мільярда доларів, випередивши на 11% показник за минулорічний період.

У звітному кварталі Apple продала 37,4 мільйона смартфонів iPhone, 19,5 мільйона планшетів iPad і трохи менше 4 мільйонів комп'ютерів Mac. Компанія випередила прогнози аналітиків.

У третьому кварталі 2013 фінансового року компанія чекає виручку близько 33,5-35,5 мільярда доларів.

Вартість акцій Apple на закритті торгів Nasdaq у вівторок, 23 квітня, становила 406 доларів за цінний папір - на 1,84% вище за рівень попереднього дня. З початку року їх ціна впала майже на 24%. Капіталізація компанії оцінюється в 381,26 мільярда доларів - минулого тижня Apple поступилася званням найдорожчої компанії світу нафтовому гігантові Exxon Mobil.

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