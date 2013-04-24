Авіакомпанія «ЮТейр» з 24 травня вводить щоденний рейс з Москви до Одеси

Авіакомпанія «ЮТейр» (UTair Aviation) з 24 травня 2013 року вводить новий міжнародний рейс за маршрутом Москва (Внуково) - Одеса.

Як повідомили УНІАН у компанії, рейс буде виконуватися щодня з Москви (Внуково) о 11.45, з Одеси - о 14.25 (для кожного аеропорту вказано місцевий час) на комфортабельному лайнері Boeing 737-500 в компонуванні економічного і бізнес класу. Час у дорозі становитиме 2 години.

Наголошується, що завдяки широко розвиненій маршрутній мережі авіакомпанії «ЮТейр» і зручним стикуванням в московському аеропорту Внуково, Одеса стає ближчою для жителів десятків міст Росії та зарубіжжя.

«ЮТейр» також виконує польоти з Москви в такі міста України, як Київ, Донецьк, Запоріжжя, Кривий Ріг, Луганськ, Львів, Миколаїв, Сімферополь, Харків.

Авіакомпанія «ЮТейр» входить до трійки лідерів російського ринку авіаперевезень. У парку «ЮТейр» понад 200 літаків. Авіакомпанія здійснює рейси у 110 напрямках. Основним хабом компанії є аеропорт Внуково (м. Москва), з якого щодня виконується більше 100 рейсів.