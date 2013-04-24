Усі держустанови до 2015 року планують перевести на ліцензоване ПЗ
Державна служба інтелектуальної власності прогнозує, що до 2015 року усі державні установи України будуть переведені на ліцензоване програмне забезпечення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції глава відомства Микола Ковіні.
“Сподіваюсь, що до 2015 року в державному секторі піратства не буде”, - сказав М.Ковіні.
Він наголосив, що орієнтовна вартість переведення держустанов на ліцензійне програмне забезпечення становить 1,4 мільярда грн, а у 2013 році на це виділено 100 мільйонів грн. М.Ковіні також наголосив, що у 2012 році в центральних органах виконавчої влади проведено планову інвентаризацію комп’ютерних програм з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства з питань їх правової охорони та визначення потреби в нових програмах. Він зауважив, що у 2012 році частка піратських програм становила 40,01 %, тоді як у 2002 році — 89%.