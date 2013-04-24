Залізниці скоротили вантажоперевезення у внутрішньому сполученні на 4,5%

Залізниці України в січні-березні 2013 року скоротили внутрішні вантажоперевезення порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 4,5% - до 49,8 млн тонн з 52,1 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, в загальному вантажообороті частка внутрішніх перевезень становить 32%, у загальному обсязі перевезень - 49,4%.

Зокрема, в обсязі внутрішніх перевезень частка кам'яного вугілля становила 42,5%. Водночас частка залізної і марганцевої руди становила 18,5%, мінбудматеріалів - 8,3%, щебеню та глини - 9%, коксу - 4,3%.

Разом з тим, перевезення мінбудматеріалів у внутрішньому сполученні в першому кварталі 2013 року скоротилося на 14,7%, кам'яного вугілля - на 2%, нафти і нафтопродуктів - на 18,8%, залізної та марганцевої руди - на 4,1%, чорних металів - на 18,5%.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-березні 2013 року скоротили обсяг перевезення вантажів на 3,6% порівняно з січнем-березнем 2012 року - до 101,2 млн тонн зі 104,9 млн тонн, зокрема відправлення вантажів скоротилося на 1% - до 84,3 млн тонн.

Довідка УНІАН. В 2012 році залізниці України скоротили перевезення вантажів на 2,5% порівняно з 2011 роком - до 457,5 млн тонн. Вантажооборот залізничного транспорту України в 2012 році скоротився на 2,7% - до 237,275 млрд т/км.