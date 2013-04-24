"Бориспіль" просить пасажирів заздалегідь приїжджати на реєстрацію на свята

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» очікує піку пасажиропотоку на травневі свята й закликає пасажирів приїжджати на реєстрацію на рейси мінімум за дві години до вильоту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту.

«Зокрема реєстрація на міжнародні регулярні рейси авіакомпанії МАУ, які здійснюватимуться з терміналу «F», відкривається за п'ять годин до вильоту», - повідомили в аеропорту, зазначивши, що це безумовно знизить рівень скупчення пасажирів на стійках реєстрації, пунктах авіаційного й паспортного контролю.

«Під час очікування рейсу пасажири зможуть скористатися послугами магазинів duty free, кафе та барів аеропорту. При цьому до послуг пасажирів із дітьми – кімната матері та дитини», - наголосили в прес-службі аеропорту.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком - до 8,478 млн осіб.