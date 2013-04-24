Залізниці в першому кварталі збільшили експортні вантажоперевезення на 2,3%

Залізниці України в січні-березні 2013 року збільшили обсяг експортних вантажоперевезень порівняно з аналогічним періодом минулого року на 2,3% - до 33,2 млн тонн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, у загальному вантажообороті частка експортних вантажів у першому кварталі цього року становила 42,3%, до того ж у загальному обсязі перевезень - 32,9%.

Вантажооборот у експортному сполученні в січні-березні порівняно з аналогічним періодом 2012 року збільшився на 52,7% - до 22,54 млрд т/км.

Зокрема, в обсязі внутрішніх перевезень частка залізної й марганцевої руди становила 29%, мінбудматеріалів - 19,1%, чорних металів - 17,5%, зерна і продуктів помелу - 15,5%.

"Показники обсягів перевезень за цей період найвищі за останні роки", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-березні 2013 року скоротили внутрішні вантажоперевезення порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 4,5% - до 49,8 млн тонн із 52,1 млн тонн.

Довідка УНІАН. У 2012 році залізниці України скоротили перевезення вантажів на 2,5% порівняно з 2011 роком – до 457,5 млн тонн. Вантажооборот залізничного транспорту України в 2012 році скоротився на 2,7% - до 237,275 млрд т/км.