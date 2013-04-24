Російська авіакомпанія «Ютейр» скасувала з 13 травня регулярний рейс "Миколаїв-Москва"

Російська авіакомпанія «Ютейр» (UTair Aviation) скасувала регулярний рейс "Миколаїв-Москва" з 13 травня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив виконуючий генерального директора комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Миколаїв" Віктор Базаренко.

"Миколаїв-Москва" був єдиним регулярним авіарейсом в аеропорту "Миколаїв".

«З 13 травня пішов «ЮТейр», - констатував Базаренко. Він зазначив, що авіакомпанія не повідомила причину відмови від рейсу.

За словами в.о. гендиректора, аеропорт веде переговори про відновлення регулярного рейсу "Миколаїв-Москва". В аеропорту також залишилися нерегулярні, вантажні та чартерні рейси.

«ЮТейр» відкрила регулярний рейс "Миколаїв-Москва" в 2007 році. Спочатку рейс здійснювався тричі на тиждень, а пізніше став щоденним.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «Ютейр» з 24 травня вводить новий міжнародний рейс за маршрутом Москва (Внуково) - Одеса.

«ЮТейр» також виконує польоти з Москви до таких міста України, як Київ, Донецьк, Запоріжжя, Кривий Ріг, Луганськ, Львів, Миколаїв, Сімферополь, Харків.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «ЮТейр» входить до трійки лідерів російського ринку авіаперевезень. У парку «ЮТейр» понад 200 літаків. Авіакомпанія здійснює рейси за 110 напрямками. Основним хабом компанії є аеропорт Внуково (м. Москва), з якого щодня виконується понад 100 рейсів.