Залізниці в I кварталі скоротили імпортні вантажоперевезення на 1,2%

Залізниці України у січні-березні 2013 року скоротили обсяг імпортних вантажоперевезень порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,2% - до 8,3 млн тонн, повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, у загальному вантажообороті частка імпортних вантажів у першому кварталі поточного року становила 7,9%, до того ж у загальному обсязі перевезень - 8,2%.

Вантажооборот в імпортному сполученні у січні-березні п.р. порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротився на 2,7% - до 4,22 млрд т/км.

Зокрема в обсязі імпортних перевезень частка кам'яного вугілля зменшилася на 11%, нафти і нафтопродуктів - збільшилася на 15,3%, залізної і марганцевої руди - збільшилася на 41,7%

Як повідомляв УНІАН, залізниці України у січні-березні 2013 року збільшили обсяг експортних вантажоперевезень порівняно з аналогічним періодом минулого року на 2,3% - до 33,2 млн тонн.

Довідка УНІАН. У 2012 році залізниці України скоротили перевезення вантажів на 2,5% порівняно з 2011 роком – до 457,5 млн тонн. Вантажооборот залізничного транспорту України у 2012 році скоротився на 2,7% - до 237,275 млрд т/км.