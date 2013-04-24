Криза «АероСвіту» пов'язана із проблемами регулювання галузі - експерт

Відсутність цілісної, продуманої на перспективу системи регулювання галуззю зробила відповідний внесок у кризу найбільшої колись української авіакомпанії "АероСвіт".

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив віце-президент Центру дослідження корпоративних відносин В’ячеслав Бутко.

"Два чинники – несприятливе бізнес-середовище для розвитку авіаперевезень і пасивна позиція держави щодо розвитку цього ринку", – пояснив причини банкрутства авіакомпанії В.Бутко, зазначивши до того ж, що також негативно вплинули стагнація економіки, монополізм і високі ціни на авіапаливо.

"Частина проблем, що призвели до кризи «АероСвіту», відповідним чином відображаються на діяльності всіх операторів ринку і не факт, що українські перевізники застраховані від того, що подібна криза не повториться з якою-небудь іншою компанією", - сказав експерт, зазначивши, що держава не проявляє комплексного підходу до питання розвитку галузі.

Присутній на прес-конференції директор Агентства соціальних комунікацій Сергій Белашко зазначив, що через відсутність державної політики до галузі авіаперевезень може зникнути і сама галузь.

"Це може призвести до втрат цілої низки бізнесу. А це тисячі робочих місць і гроші, які йдуть до бюджетів", – сказав він, зазначивши, що в регуляторних органів немає бачення, як саме розвивати галузь, що зі свого боку призвело до неминучості банкрутства найбільшої колись авіакомпанії України.

До того ж секретар наглядової ради "Аеросвіту" Максим Юхименко, зазначив пасивну участь акціонерів ТОВ "Генавіаінвест" і ФДМ у питаннях розвитку компанії. Систематична відмова цих двох акціонерів від участі в загальних зборах акціонерів не давала можливості повноцінно розвиватися "АероСвіту", а також перешкоджала залученню інвестиційних і позикових коштів, зривала ухвалення істотних угод.

"Ці акціонери або утримувалися від голосування на загальних зборах, або голосували проти практично будь-якої пропозиції", - повідомив він, особливо відзначивши, що з 2010 року по теперішній час з 57 зборів акціонерів відбулися лише два.

До того ж на 26 з цих зборів виносили питання, що перебувають виключно в компетенції загальних зборів акціонерів, однак із зазначених зборів відбулося лише одне.

"Нездатність вирішувати питання життєдіяльності компанії не давали можливостей для її розвитку", - зазначив Юхименко.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив виробництво у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

5 лютого 2012 року рішенням апеляційного господарського суду Києва банкрутство авіакомпанії «АероСвіту» було припинене.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговувала 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперувала флотом у складі 7 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральных Boeing 737, а також використовувала повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.