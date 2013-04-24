Монополізм постачальників послуг не сприяє розвитку авіаперевізників – експерт

Монополізм постачальників послуг в аеропортах, наслідком якого були високі ціни на ці послуги, не сприяє динамічному розвитку пасажирських авіаперевізників.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив віце-президент Центру дослідження корпоративних відносин В’ячеслав Бутко, посилаючись на проведене центром дослідження.

"У результаті проведеного нами дослідження можна припустити, що аеропорти могли б вести в більшій мірі партнерську політику стосовно авіакомпаній", - сказав В.Бутко.

Він зазначив, що, таким чином, успішні фінансові показники деяких аеропортів формувалися зокрема за рахунок витрат авіаперевізників, зокрема авіакомпанії "АероСвіт".

"Оператори галузі й експерти зазначають - аеропорт «Бориспіль» відчув негативний вплив того, що пішов базовий перевізник", – сказав В.Бутко, відзначивши зниження пасажиропотоку в січні на 18%, а за квартал – майже на 22% у міжнародному аеропорту «Бориспіль» після припинення діяльності його базового перевізника - "АероСвіту".

"Здається, що Україна упускає можливість створити в країні великий пересадковий аеропорт (хаб)", - зазначив він.

Одна з проблем полягає в монополізації базових послуг із наземного обслуговування. Як наслідок – спостерігаються дещо високі тарифи на обслуговування із граунд-хендлінгу й пасажир-хендлінгу (наземне обслуговування авіарейсів і пасажирів), а також відсутність системи гнучких тарифів у аеропортах країни та зростання ставок аеропортових зборів, що не сприяє розвитку пасажирських авіаперевезень в Україні.

Резюмуючи, В.Бутко висловив думку про недостатню увагу з боку держави до проблеми розвитку галузі авіаперевезень.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямовано на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у січні-березні 2013 року скоротив пасажиропотік на 21,95% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 1,248 млн пасажирів.