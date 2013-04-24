Придніпровська залізниця у січні-березні збільшила пільгові перевезення пасажирів у приміському сполученні на 14,8%

Придніпровська залізниця (ПЗ) у січні-березні 2013 р. збільшила пільгові перевезення пасажирів у приміському сполученні на 14,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1 млн 389 тис. осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, в 1 кварталі 2013 року в 7 разів збільшилися обсяги компенсаційних відшкодувань залізниці від місцевих органів виконавчої влади за пільгові перевезення у приміському сполученні - з 1 млн 035 тис. грн у 1 кварталі минулого року, до 6 млн 951 тис. грн у січні-березні поточного року.

Водночас, за підсумками I-го кварталу, компенсаційні відшкодування ПЗ становили лише 57,1% від суми наданих пасажирам послуг.

У березні поточного року магістраль збільшила порівняно з березнем 2012 р. пільгові перевезення приміськими поїздами на 4,5 тис. пасажирів - до 508,5 тис. Сума компенсації в березня 2013 р. за пільговиків збільшилася до 3 млн 081 тис. грн проти 2 млн 460 тис. грн у березні минулого року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3,2 тис. км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.